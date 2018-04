Mulher que viajava em cruzeiro caiu ao mar e está desaparecida

Uma mulher australiana caiu ao mar, esta quinta-feira, durante uma viagem que fazia num cruzeiro a oeste da Nova Caledónia. No entanto, as autoridades marítimas já fizeram saber que as buscas foram encerradas, avança a imprensa australiana.

A mulher de 47 anos e de nacionalidade australiana, caiu ao mar do navio "Pacific Down", pelas 16h00 e, mesmo depois das buscas, o corpo nunca foi encontrado.

De acordo com várias testemunhas que se encontravam no mesmo navio, a mulher ter-se-á sentido enjoada e foi “apanhar ar”, tendo depois caído à água. As mesmas fontes indicaram à imprensa australiana que a agitação marítima era, na altura, bastante forte.

As autoridades marítimas iniciaram as buscas de imediato, mas acabaram por suspendê-las hoje, alegando que "não era possível alguém sobreviver uma noite inteira no mar com aquelas condições"., de acordo com informações do Courier-Mail.

O navio, que fazia a ligação de Brisbane, na Austrália, para Vanuatu e Nova Caledónia, interrompeu a sua viagem e voltou para o destino de origem.