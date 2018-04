Mais estrangeiros pesquisam casa em Portugal

As visitas dos estrangeiros ao maior site imobiliário em Portugal aumentarem 414% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2017.

Nos primeiros três meses do ano foram 1,5 milhões as visitas com origem no estrangeiro ao imovirtual.com, o que representa 15% das visitas realizadas à plataforma. Brasil, EUA, França, Reino Unido e Suíça, são os países onde essa procura mais existe.

Destes, os EUA foi o mercado com um maior crescimento de visitas no portal face ao período homólogo, com um crescimento de 231%, seguido do Brasil (+71%) e Reino Unido (+31%).

Do Brasil, que é o país onde tem origem a maior procura, os estados onde há mais pessoas a demonstrar interesse pela vida em Portugal são São Paulo (30%), Rio de Janeiro (25%) e Minas Gerais (7,5%).

A maior parte da parte da procura é por apartamentos nos concelhos de Lisboa e Cascais e moradias nos concelhos de Braga, Porto e Vila Nova de Gaia. A tipologia T2 é a mais procurada, quer na pesquisa de imóveis para arrendamento ou na procura para venda.

“É do conhecimento público que a procura internacional tem vindo a sustentar e a dinamizar o mercado imobiliário desde há um par de anos, mas registou uma nova dinâmica nos primeiros nos três primeiros meses do ano, demonstrando que o interesse e a procura de investimento internacional em Portugal está a aumentar”, diz Cláudia Gomes.

A responsável pelo Imovirtual, citada no comunicado de imprensa, acrescenta que “além dos países que já vínhamos a ter registo, destaca-se agora os EUA, o que abre novas oportunidades para o mercado e em particular para os agentes portugueses".

Já as visitas ao Imovirtual com origem em Portugal, que representam 85% do total, registaram um aumento de 10,37% no primeiro trimestre do ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado.