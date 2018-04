McCain em "estado estável" depois de operação

John McCain, ex-candidato republicano à Casa Branca, foi submetido a uma cirurgia este domingo e encontra-se em "estado estável". Há meses que McCain se confronta com um tumor cerebral, mas a operação deste fim-de-semana foi "para tratar uma infeção intestinal".

Com 81 anos de idade, McCain é um dos principais rostos do Partido Republicano. Em 2008, foi candidato à presidência dos Estados Unidos, perdendo para o candidato democrata, Barack Obama. Tem também sido uma das vozes contra a presidência de Donald Trump. Ao conhecer o diagnóstico do temor cerebral, McCain manteve a sua posição no Congresso para votar contra a derrogação do apelidado Obamacara, um sistema de seguros de saúde para os mais desfavorecidos nos Estados Unidos.

McCain é hoje senador pelo Estado do Arizona. Foi eleito pela primeira vez para o cargo em 1987.