Feliciano Barreiras Duarte tem de voltar às aulas

A Comissão Científica de Direito da Universidade Autónoma reavaliou o currículo de Feliciano Barreiras Duarte e deliberou que o ex-vice-secretário geral do PSD terá de voltar às aulas.

A Universidade deliberou que, se Feliciano Barreiras Duarte quiser continuar a frequentar o doutoramento em Direito, terá de voltar às aulas.

Segundo o Observador, a Universidade refere ainda que Feliciano Barreiras Duarte induziu em erro a instituição, já que o título de “visiting schlar” da Universidade de Berkeley foi o fator que fez com que fosse dispensado de frequentar as aulas do doutoramento.

“Sem menção do candidato relativa ao estatuto de ‘visiting scholar‘ não tem cabimento a dispensa do ciclo de estudos”, refere a Universidade Autónoma.