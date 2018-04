Ministra do Mar defende aposta na navegabilidade dos rios em Portugal

Para a ministra Ana Paula Vitorino, Portugal deve desenvolver a sua navegação interior, focando a aposta da navegabilidade dos rios na via navegável do Douro e do estuário do Tejo, até Castanheira do Ribatejo. A garantia foi dada pela governante numa conferência na Polónia, dedicada ao tema.

De acordo com a ministra do mar, estes dois projectos de navegabilidade dos rios portugueses, integrados na Estratégia para o Aumento da Competitividade da rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026, que visam fomentar a intermodalidade e o desenvolvimento da navegação interior em Portugal, foram apresentados na Conferência Internacional sobre a Navegação Interior na quarta-feira e esta quinta-feira em Wroclow, na Polónia.

"A digitalização, a descarbonização e a intermodalidade" são os três focos da estratégia portuguesa apresentados por Ana Paula Vitorino, que, segundo o comunicado do Ministério do Mar, defendeu ainda "as semelhanças que existem com a navegabilidade marítima e as sinergias aplicáveis, reforçando ainda mais o papel da economia do mar".

Da conferência internacional resultou a assinatura de uma declaração ministerial, na qual os países presentes se comprometem, entre outros aspectos, a "reforçar o compromisso de sustentabilidade ambiental", "dar visibilidade à potencialidade do transporte fluvial", "construir infra-estruturas de vias navegáveis seguras e sustentáveis" ou "promover a atractividade do sector para o mercado e aumentar sua competitividade".