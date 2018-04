Saúde. BE requereu audição de Constantino Sakellarides no Parlamento

Bloco de Esquerda quer ouvir Constantino Sakellarides sobre a sua demissão de coordenador do projeto SNS Saúde + Proximidade

O Bloco de Esquerda deu entrada hoje a um requerimento para audição na Comissão Parlamentar de Saúde de Constantino Sakellarides, consultor do Governo na área da Saúde, e com ele debater os constrangimentos que enfrentou bem como os motivos que o levaram a tomar esta decisão de se demitir.

Constantino Sakellarides, um nome incontornável da saúde pública em Portugal, é Professor Catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública, tendo sido também seu diretor.

Há exatamente dois anos, no dia 20 de abril de 2018, Constantino Sakellarides foi nomeado por despacho como Consultor do Governo para a operacionalização do Núcleo de Apoio Estratégico (NAE) “tendo como função apoiar a equipa governamental do Ministério da Saúde no âmbito da coordenação estratégica e na avaliação periódica dos novos programas horizontais - "Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados" e da "Prevenção e Gestão da Doença Crónica".

Passados dois anos desta nomeação - e depois de ter assegurado e coordenado um projeto abrangente de modernização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de literacia em saúde, o SNS Saúde + Proximidade – Constantino Sakellarides apresentou a sua demissão.

Em declarações à comunicação social referiu: “Demiti-me esta sexta-feira. Enviei a carta ontem ao Ministro. Acordos e desacordos são naturais na vida. O Ministro não ficou surpreendido e eu também não” tendo acrescentado que “o processo foi evoluindo e que foram surgindo limitações” tornando-se “difícil fazer coisas com utilidade”. Afirmou ainda que não irá “voltar atrás na demissão."