Jogo decisivo na Serie A

O Nápoles, atual segundo classificado na tabela italiana, visita amanhã o reduto da hexacampeã Juventus, atual líder do campeonato.

A Liga italiana continua ao rubro. Sendo certo que há muito que a Serie A é o único campeonato entre os principais da Europa que manifesta incerteza quanto ao campeão, este domingo os holofotes viram-se na sua totalidade para Turim. É lá que, pelas 19h45, vai acontecer não só o jogo grande da jornada, mas o encontro que pode vir a ser decisivo nas contas do título.

O Nápoles, atual segundo classificado na tabela italiana, com 81 pontos, visita amanhã o reduto da hexacampeã Juventus, atual líder do campeonato, com 85 pontos.

Naquele que será o encontro da 34.º jornada, e o primeiro dos últimos cinco jogos até ao fim da competição, a formação napolitana tem a difícil missão de arrancar um triunfo na casa da Velha Senhora para manter vivo o sonho de chegar ao seu terceiro título de campeão italiano, depois de ter conseguido o feito pela primeira vez em 1986/87, e, três anos depois, em 1989/90.

Por outro lado, os comandados de Massimiliano Allegri, crónicos campeões italianos, continuam a sua bem encaminhada missão de chegar ao heptacampeonato, mantendo, em caso de sucesso, a hegemonia desta Serie A.