Cinco pessoas detidas por crime de incêndio florestal

A GNR deteve, entre este domingo e segunda-feira, cinco pessoas em flagrante delito por incêndio florestal, escreve a agência Lusa.

Os suspeitos foram detidos nos distritos de Bragança, Portalegre, Porto, Vila Real e Viseu. Os detidos têm entre 38 e 72 anos.

As autoridades referem que os suspeitos estavam a realizar queimas de sobrantes e “não conseguiram controlar as chamas”. As queimas resultaram numa área ardida de um total de cerca de 59 mil metros quadrados de pinheiro bravo, eucalipto e mato.