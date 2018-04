Abril. Como os derrotados viveram os dias da revolução

Ainda que fosse encarado pela maioria como um momento de apoteose e de libertação, o 25 de Abril de 1974 não agradou a todos. Havia quem se identificasse com os valores do Estado Novo – Deus, Pátria e Família –, quem tivesse negócios ou empresas que a revolução vinha pôr em risco ou ainda quem tivesse apoiado ou participado diretamente no governo de Marcello Caetano.

A seguir ao golpe militar, muitos tiveram de exilar-se, sobretudo no Brasil, mas também em Espanha e na Suíça. Outros juntaram-se a organismos como o ELP (Exército de Libertação de Portugal) e fizeram oposição interna à nova ordem com métodos terroristas, como incendiar sedes do Partido Comunista no Norte. E houve também quem se adaptasse à democracia e aos seus processos. Adriano Moreira, antigo ministro do Ultramar e mais tarde presidente do CDS, protagonizou um desses casos.

Jaime Nogueira Pinto era, na primavera de 1974, um jovem nacionalista que acreditava que o país “tinha uma missão histórica a cumprir” e que para isso não podia prescindir das colónias – sentiu na altura que “o Portugal de que gostava ia acabar”. Em entrevista ao semanário “Sol” em 2017 afirmou que, como ele, havia muitos patriotas descontentes com o rumo que o país estava a tomar. “Era mais gente do que parece, mas foi completamente ignorada, até porque essa geração praticamente decidiu não falar, talvez por uma questão de pudor”. Ou, porventura, por sentir que estava do lado ‘errado’ da História.

Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira