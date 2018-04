Google e Microsoft substituem emoji de arma por pistola de água

A informação foi avançada pelo site emojipedia, que dá conta que nas próximas atualizações do sistema operativo da Google, o Android, umas das novidades será a troca de um emoji mais agressivo, como uma arma, para um elemento visual menos agressivo, uma pistola de água.

A Microsoft não demorou muito tempo a anunciar que também vai seguir o mesmo caminho já adotado por outras gigantes tecnológicas como Apple, Samsung ou Twitter, ao fazer algumas alterações na sua biblioteca de emojis.

De acordo com a Microsoft, esta alteração tem como objetivo “refletir os valores” da empresa.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht