Subida dos preços desacelera em abril para 0,4%

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 0,4% em abril, registando uma desaceleração face aos 0,7% observados em março, segundo a estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o organismo, a variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) é de 0,2% em abril. Em março, o valor final foi de 0,8%.

"A desaceleração do IPC reflete em parte um efeito de base, tendo-se observado aumentos significativos de preços em abril de 2017 no período da Páscoa", refere o INE.

A variação mensal do IPC terá sido de 0,7% (após uma variação de 1,9% em março) e a variação média dos últimos 12 meses ter-se-á fixado nos 1,1% (que compara com os 1,2% registados no mês precedente).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o INE estima que terá registado uma variação homóloga de 0,3%, comparando com os 0,8% registados em março.

Os dados definitivos relativos ao mês de março serão publicados em 11 de maio.