Gatos ajudam a diminuir risco de desenvolvimento de asma nas crianças

Um estudo do Centro de Investigação de Asma na Infância de Copenhaga, na Dinamarca, revelou que as crianças que nascem e crescem com gatos têm menor risco de sofrer de asma.

O estudo, que foi publicado na revista Journal of Allergy and Clinical Immunology , concluiu que o contacto permanente com gatos faz com que exista uma menor variação do gene 17q21, responsável pelo aparecimento de alguns tipos de doenças alérgicas em pessoas.

O estudo fez uma análise médica, genética e ambiental de 377 crianças, cujas mães tinham asma. Um terço das crianças apresentou variações no gene de asma, no entanto, a presença de um gato nas suas vidas fez com que o risco de desenvolver a doença diminuísse.