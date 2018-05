Estoril Open. João Sousa vence e marca encontro com Pedro Sousa

O tenista vimaranense ultrapassou pela primeira vez a ronda inaugural no Estoril. Oitavos-de-final com duelo português

Foi esta terça-feira que aconteceu um dos jogos mais esperados desta edição do Millennium Estoril Open, dia em que o melhor português de sempre, João Sousa, defrontou o jovem russo Daniil Medvedev, atual 50.º do ranking ATP e uma das grandes promessas da modalidade do seu país.

Com as bancadas do campo do Clube de Ténis do Estoril lotadas, o tenista vimaranense (68.º do mundo) brindou o público com uma exibição de luxo, arrancando um triunfo por 7-6(1) e 7-5, num encontro que durou perto de duas horas, que lhe dá acesso aos oitavos de final do ATP português disputado em terra batida.

Esta foi, de resto, a primeira vez que João Sousa passou a ronda inaugural da prova desde que o torneio se mudou para o Estoril há três anos. É o fim da malapata depois de em 2015 ter sido derrotado pelo compatriota Rui Machado (227.º), em 2016 por Nicolas Almagro (71.º) e em 2017 por Bjorn Fratangelo (133.º).

Com o apuramento de João Sousa os ‘oitavos’ vão ver um duelo 100% português no Estoril já que o tenista da cidade-berço vai agora encontrar... o português Pedro Sousa, algo que garante desde já a presença de um atleta da casa na fase que antecede as meias-finais da competição.

Recorde-se que Pedro Sousa, 143.o do mundo, havia garantido o seu apuramento para a segunda ronda do Millennium Estoril Open 2018 na segunda-feira. O lisboeta de 29 anos bateu o francês Gilles Simon, atual 70.o da hierarquia mundial e antigo número seis mundial, em três sets, pelos parciais de 6-3, 4-6, 7-6 (7-4).

Com o resultado, o tenista da capital garantiu, tal como no último ano, a passagem aos oitavos.