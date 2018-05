Coreia do Norte cumpre acordo e liberta três americanos

Kim Jong Un terá libertado os três americanos que foram presos na Coreia do Norte e enviados para um campo de trabalhos forçados, segundo a agência sul coreana Yonhap. Esta era uma das condições avançadas por Donald Trump para que se cumprisse o encontro entre os líderes dos dois países. No entanto, Washington ainda não confirmou a libertação dos cidadãos americanos.

Mike Pompeo terá pressionado o líder norte coreano, durante as reuniões secretas de preparação para o encontro com Trump, para que os três cidadãos americanos -Kim Dong-Chul, Kim Sang-dul e Kim Hak-Song - fossem libertados. Ainda em Pyongyang, os prisioneiros terão sido submetidos a tratamento médico e a ensinamentos ideológicos, segundo avança o Financial Times.

O encontro entre Trump e Jong Un ainda não tem data marcada, mas está previsto acontecer em breve. A confirmar-se, este poderá ser mais um passo de Jong Un para encontrar um acordo de paz com os Estados Unidos.

Também em junho do ano passado, a Coreia do Norte libertou Otto Warmbier, um estudante norte-americano que tinha sido feito prisioneiro por ter roubado um cartaz de propaganda do hotel. O estudante chegou aos Estados Unidos em coma e morreu seis dias depois.