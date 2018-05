Espanha. Marcelo já dá as boas-vindas a Coentrão

O lateral-esquerdo brasileiro do Real Madrid espera o regresso do internacional português, que termina o empréstimo ao Sporting no fim desta época

A dois jogos para o fim do empréstimo ao Sporting, tudo indica que Fábio Coentrão vá deixar a equipa leonina no fim da época e regressar ao Real Madrid, com quem tem contrato por mais um ano. Não é certo que o internacional português vá fazer parte do plantel dos merengues na próxima temporada, mas caso isso aconteça, terá as portas abertas: a garantia é de Marcelo, precisamente o seu concorrente direto.

"Vai ser bem-vindo aqui de novo. Coentrão é uma boa pessoa e espero que dê tudo certo na carreira dele", referiu este domingo o internacional brasileiro, em declarações à SportTV, após o apito final do clássico com o Barcelona, que terminou com um empate (2-2). Coentrão, refira-se, fez parte do plantel do Real entre 2011 e 2017 (com uma época de empréstimo ao Monaco pelo meio), protagonizando uma disputa saudável do lugar de lateral-esquerdo com Marcelo, especialmente nas duas primeiras temporadas.

O brasileiro falou ainda de Cristiano Ronaldo, que saiu ao intervalo devido a uma entorse - "Acho que [a lesão] não é grave. Obviamente que jogar com o Ronaldo é sempre bom" -, mas também de Iker Casillas, seu ex-colega no Real e agora campeão português pelo FC Porto. "O Iker é um grande jogador. Pela história que teve no Real Madrid, fico muito contente que tenha conquistado esse título. É mais um título bonito na carreira dele. É um vencedor e fico muito feliz por ele", realçou.