Mourinho assume culpa e paga 800 mil euros ao fisco espanhol

Jornal El Mundo avança que treinador chegou a um acordo com o fisco espanhol

José Mourinho chegou a um acordo com o fisco espanhol, ao declarar-se culpado de evasão fiscal. O treinador irá ainda pagar 800 mil euros relativos ao caso dos pagamentos por direitos de imagem enquanto era treinador do Real Madrid. A informação é avançada pelo jornal ‘El Mundo’ que cita fontes próximas do processo.

Assim, o treinador irá evitar uma pena de prisão que poderia ir até aos 12 meses. O jornal refere ainda que o acordo já foi fechado e que deverá ficar concluído nos próximos tempos.

José Mourinho era acusado de ter recebido pagamentos de direito de imagem, entre 2011 e 2012, no valor de 3,3 milhões de euros que foram disfarçados através de contas offshore para fugir ao pagamento de impostos, que de acordo com a acusação, o treinador utilizou a sociedade com o “objetivo de tornar fisicamente opacos os benefícios dos seus direitos de imagem”.

Em 2010 assinou contrato com o Real Madrid, cidade que passou a ser a sua residência, fazendo com que Mourinho adquirisse o estatuto de residente fiscal em Espanha.