Met Gala. Católicos revoltados com Rihanna, Katy Perry e companhia

A edição deste ano da Met Gala deixou milhares de pessoas de todo o mundo revoltadas – tudo por causa do tema.

Várias pessoas utilizaram o Twitter para criticar a escolha do tema deste ano: ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ (Corpos Celestes: Moda e Imaginação Católica’, em português).

“O tema da Met Gala foi desrespeitoso para com a religião católica. Imagine-se usarem a minha religião para o vosso espetáculo… nojento”, escreveu um utilizador.

“A Met Gala foi extremamente ofensiva e não teve vergonha em desrespeitar a nossa religião. A hipocrisia crescente no mundo é absolutamente inacreditável”, lê-se noutro ‘tweet’.