Os millennials são frequentemente alvo de escrutínio; desta vez, o tema foi sexualidade. A University College London seguiu 16 mil jovens nascidos em 1989 e 1990, a partir dos 14 anos, e concluiu que os millennials não estão tão à vontade com o sexo e a intimidade quanto as gerações mais velhas.

Um dos dados mais interessantes do estudo, integrado no projeto The Next Steps, dá conta de que uma em cada oito pessoas é virgem aos 26 anos. Ao jornal britânico The Sunday Times, a psicoterapeuta explica que "os millennials foram criados numa cultura de sexualização intensa e de hipersexualidade, que paradoxalmente provocou um maior medo de intimidade e de experienciar relações reais".

Para os investigadores, na base deste comportamento pode estar o excesso de pornografia e um medo acentuado de intimidade.

"No mundo hipersexual em que vivemos, falsamente retratado pelos meios de comunicação e pelo entretenimento, mulheres belas e esculturais estão sempre disponíveis e os homens têm ereções a ‘pedido’. Este tipo de realidade é assustadora e paralisante para muitos jovens", justifica a psicoterapeuta.

Entre os inquiridos, mais de 90% perdeu a virgindade aos 19 anos.