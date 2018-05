Câmara de Sintra promove dois prémios literários. Saiba como participar

A Câmara Municipal de Sintra está a promover dois prémios literários: o Prémio Literário Ruy Belo e o Prémio Literário Ferreira de Castro. O primeiro irá distinguir um livro de poesia publicado no biénio 2016-2017 e o segundo uma obra de ficção narrativa (romance, novela e conto).

Ambos os concursos destinam-se a “autores nacionais, a cidadãos de países de língua oficial portuguesa, cidadãos comunitários e, ainda, a demais cidadãos estrangeiros com situação regularizada de permanência em Portugal”, lê-se no site da Câmara de Sintra. As obras também terão de ser escritas em português.

“O júri, de três elementos, será composto por representantes da Câmara Municipal de Sintra, da Associação Portuguesa de Escritores e do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, que deliberará no prazo de 50 dias úteis após a data limite dos originais, de acordo com os critérios de avaliação decididos livremente pelo coletivo”, explica a autarquia.

Para participar, deverá enviar três exemplares das obras a concurso até dia 18 de maio. No caso do Prémio Literário Ferreira de Castro, é definido que os originais “devem cumprir o limite de 350 páginas com interlineação a dois espaços, ser entregues sob pseudónimo juntamente com um envelope fechado contendo a identidade e contactos do autor”.

Em ambos os concursos, o prémio é de 5000 euros. No caso do Prémio Literário Ruy Belo, as obras serão integradas nos acervos das Bibliotecas Municipais de Sintra. Quanto ao Prémio Ferreira de Castro, a obra vencedora terá uma edição pela Câmara Municipal de Sintra, com uma tiragem de mil exemplares.

Para saber mais sobre o Prémio Literário Ruy Belo, clique aqui. Se quiser mais informações sobre o Prémio Literário Ferreira de Castro, siga este link.