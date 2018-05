Parece que é desta: o tempo vai ficar mais quente

Todo o continente está com risco muito elevado de exposição às radiações ultravioletas

Para esta quinta-feira está prevista uma ligeira subida da temperatura máxima e ainda uma pequena descida das temperaturas mínimas. Todo o continente está com risco muito elevado de exposição às radiações ultravioletas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está ainda previsto a ocorrência de vento fraco a moderado e na faixa costeira espera-se vento moderado a forte, com rajadas que podem chegar aos 65 quilómetros por hora.

No continente as temperaturas mínimas vão variar entre os 6 e os 12 graus celsius. Já as temperaturas máximas irão oscilar entre os 20 e os 26 graus celsius.

Para as zonas com risco muito elevado de exposição às radiações UV, o IPMA aconselha o uso de óculos de sol, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar.