Lucros da Santa Casa duplicam com receitas dos jogos a atingir recorde

Os jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (como o Euromilhões e a lotaria clássica) alcançaram um resultado líquido de 729 milhões em 2017, o que representa um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior.

Consequentemente, os resultados distribuídos pelos beneficiários sociais “foram os mais elevados de sempre”, atingindo os 718 milhões de euros. As vendas brutas “ultrapassaram, pela primeira vez na história”, os três mil milhões de euros.

Os resultados das receitas com jogos contribuiu, em parte, para a melhoria do lucro da instituição, que se fixou em 42,4 milhões, mais do que duplicando o valor do ano passado (21,2 milhões de euros). O imobiliário também influenciou positivamente a Santa Casa da Misericórdia.

"É com satisfação e compreensível orgulho que concluímos o ano de 2017, no qual superámos aqueles que em 2016 tinham sido os melhores resultados de sempre", indica Edmundo Martinho no relatório de contas.

A área social recebe 63,4% destas verbas distribuídas dos resultados de 2017, onde se incluem o Ministério da Solidariedade e a própria Santa Casa, cuja principal fonte de financiamento são os jogos sociais. "A área da saúde surge em segundo lugar, sendo-lhe destinados 16,1% dos resultados distribuído", refere o relatório, que acrescenta ainda a área de desporto, com 11,1%.

Nas receitas não correntes e com impacto positivo para as contas da instituição, está a avaliação ao justo valor do imobiliário da Santa Casa, que foi uma das grandes razões para a subida do lucro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.