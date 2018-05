José Carlos Malato deixa mensagem sobre homossexualidade nas redes sociais | Foto

Depois da morte do pai, José Carlos Malato escreveu na sua página do Instagram uma mensagem sobre a homossexualidade.

"Na minha geração, há coisas que a gente não faz por respeito aos pais. Por respeito ao pai, que é diferente da mãe”, começou por dizer o apresentador, tendo feito referência ao facto de nunca ter falado tão abertamente sobre a homossexualidade, algo que na verdade nunca escondeu, mas também não falava publicamente, pelo menos até hoje.

Dez dias depois da morte do pai, Malato publicou nas redes sociais uma imagem com João Caçador, a pessoa com quem mantém uma relação há cerca de um ano e meio, e onde aproveitou para revelar que “já não faz sentido” esconder a sua orientação sexual.

"Onde estiver, compreenderá, finalmente, todas as dimensões da palavra amor", concluiu o apresentador da RTP, dirigindo-se ao pai.