Celebrações FC Porto. Trânsito muito condicionado sábado e domingo na Avenida dos Aliados

A Avenida dos Aliados e as áreas circundantes vão estar, entre as 14h00 de sábado e as 03h de domingo, muito condicionadas e com o policiamento reforçado, devido aos festejos do FC Porto.

"Dia 12 de maio vai decorrer na Avenida dos Aliados, da cidade do Porto, a festa de celebração pela conquista do campeonato nacional de futebol por parte do Futebol Clube do Porto que em parte, coincidirá com a cerimónia de entrega de medalha de honra da cidade ao presidente" daquele clube de futebol", refere a PSP do Porto.

As vias condicionadas vão desde as praças General Humberto Delgado, Liberdade e Trindade, assim como as ruas do Alferes Malheiro, Heróis e Mártires de Angola, Clube dos Fenianos, Dr. Magalhães de Lemos, Camões entre a Gonçalo Cristóvão e Alferes Malheiro, e a Dr. António Luís Gomes.

Além da PSP, também a CP – Comboios de Portugal, informou que vai reforçar os serviços suburbanos de e para o Porto, de forma a facilitar o acesso à zona das celebrações.

Também o Metro do Porto anunciou um reforço do serviço no sábado, prolongando o seu horário de funcionamento até às 02h de domingo.

"Todas as linhas do Metro têm capacidade reforçada a partir das 16h00 [de sábado], com mais frequências e mais veículos duplos em operação", referiu a transportadora.