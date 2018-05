Um adepto do FC Porto foi agredido com violência por um grupo de várias pessoas no exterior do estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

As imagens, captadas pela RTP, mostram o adepto portista no chão a ser pontapeado por várias pessoas. Outros populares no local acabaram por conseguir dispersar o grupo.

A vítima foi levada para um hospital no Porto.