EDP poderá rejeitar OPA

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges poderá ser rejeitada pela elétrica, avança a Bloomberg. A multinacional chinesa avançou com a OPA no valor de 9,1 mil milhões de euros, mas o preço é considerado demasiado baixo e "subestima" a empresa de energia.

A Bloomberg avançou ainda que a administração da EDP poderá estar a colaborar com o banco UBS para definir uma "possível defesa" perante a ofensiva de aquisição da empresa chinesa.

A elétrica chinesa, que passou as últimas duas décadas a construir uma central hidro-elétrica no rio Yangtze, vê na aquisição da EDP uma porta de entrada para intensificar a sua presença nos mercados energéticos europeu, norte-americano e brasileiro.

A China Three Gorges já é o maior acionista da empresa, com 23% de ações, mas agora pretende tomar o controlo total da empresa ao atingir os 50% de ações. O governo português já se demonstrou confortável com a aquisição por parte dos chineses.

Com a notícia de uma OPA pela elétrica chinesa, as ações da EDP subiram 8,9%, atingindo os 3,39 euros por ação.