Netflix comprou série de contos de terror de Guillermo del Toro

Uma antologia de histórias descritas como sofisticadas mas assustadoras, eis o novo projeto de Guillermo del Toro para a Netflix, que tem o realizador mexicano, que realizará e escreverá alguns dos episódios, como criador e produtor executivo.

Não há ainda data prevista para a estreia da série, intitulada “10 After Midnight”, que contará ainda com produção executiva de J. Miles Dale (“A Forma da Água”) e de Gary Ungar, da Exile Entertainment.

Esta não é a primeira colaboração de Guillermo del Toro com a Netflix, em vésperas de estrear, a 25 de maio, a terceira temporada de “Trollhunters”. Mas “10 After Midnight” será a primeira série em live-action do gigante mundial do streaming.