Alunos encerram escola em Torres Vedras devido a más condições

Cerca de 200 alunos da escola EB2,3 da Freiria, em Torres Vedras, juntaram-se em forma de protesto, contra as más condições do espaço e os atrasos das obras a que a escola está a ser sujeita. Os estudantes encerraram a escola a cadeado durante a madrugada e a GNR foi chamada ao local logo de manhã.

“De madrugada fecharam a escola colocando uma corrente e um cadeado e a GNR foi chamada ao local de manhã para abrir os portões", avançou à Lusa o comandante do Destacamento da GNR de Torres Vedras, Hugo Torrado.

Os alunos do ensino básico do 2.º e 3.º ciclos concentraram-se de manhã em frente à escola e parte dos manifestantes ainda se estavam junto do local pelas 10h40.