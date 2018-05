Direção do Sporting pede Assembleia Geral extraordinária

A intenção, de acordo com o DN, é auscultar os sócios leoninos sobre o que tem acontecido nos últimos dias, nomeadamente, a invasão e agressões na Academia, em Alcochete. No entanto, fica fora de questão a saída de Bruno de Carvalho.

No comunicado do clube, pode ler-se: “Como sempre afirmámos, o Clube é dos Sócios e estes devem, em momentos relevantes, ser sempre ouvidos. Neste sentido, enviámos hoje ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal, um pedido de Assembleia Geral Extraordinária a ser marcada o mais breve possível, para analisar a situação actual do Clube, auscultar os Sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias”.