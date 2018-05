Bruno de Carvalho garante que não se irá demitir

Presidente leonino garante que não vê “qualquer motivo enquanto sportinguista” para se “afastar de um trabalho e de um rumo que está a ser seguido com sucesso”.

Bruno de Carvalho garantiu esta quinta-feira que vai continuar a assumir o lugar da presidência do Sporting e que não vê “qualquer motivo” que o possa fazer querer afastar-se do clube que ama.

“Neste momento, sinto-me com a mesma capacidade, força, prazer e honra em servir o clube que amo, não vendo qualquer motivo enquanto sportinguista para me afastar de um trabalho e de um rumo que está a ser seguido com sucesso nestes cinco anos”, afirmou, numa nota enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, Bruno de Carvalho indicou que irá processar Ferro Rodrigues, comentadores e jornalistas por calúnia e difamação.