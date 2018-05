Vem aí o serviço de streaming do YouTube

YouTube Music chega no dia 22 para rivalizar com Spotify, Tidal e Apple Music.

O serviço custará cerca de 10 dólares e oferecerá vídeos de música sem publicidade assim como playlists personalizadas de acordo com o histórico de visionamentos. A assinatura permitirá também descarregar música para ouvir offline.

Além do YouTube Music, o YouTube também confirmou que substituirá o serviço Redpelo YouTube Premium. Os assinantes do YouTube Music terão apenas de pagar mais 2 dólares para ter acesso ao Premium, o que lhe dará oportunidade de ver vídeos sem anúncios, manter o YouTube a funcionar no ‘background’ e descarregar vídeos para ver offline e ainda acesso a séries originais da plataforma como é o caso de "Cobra Kai".

Nos próximos dias, deverão ser anunciadas mais novidades sobre o serviço que irá concorrer com Spotify, Tidal e Apple Music no mercado do streaming.