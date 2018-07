Para Trump a reunião com Putin superou a cimeira da NATO

Primeiro a cimeira da Nato, a visita a Inglaterra e depois o encontro com Putin em Helsínquia. A semana de Donald Trump fez correr tinta por toda a imprensa internacional.

Esta terça-feira, na sua conta oficial do Twiter, o presidente norte-americano comparou a cimeira da NATO com o encontro com o líder russo e disse que “apesar de ter tido uma excelente reunião com a NATO”, teve “uma conversa ainda melhor com Vladimir Putin”.

A postura de Donald Trump para com o presidente da Rússia tem sido bastante criticada, inclusive por apoiantes do dirigente republicano, como por exemplo o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, ou o presidente da comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado, Bob Corker.

As críticas baseiam-se no facto de Trump não questionar Putin acerca da suposta intervenção russa nas eleições americanas, em 2016.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!