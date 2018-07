Antever o futuro da ‘Economia Azul’

Só uma visão integrada dos oceanos pode garantir que são usados de forma responsável, efetiva, e equilibrada, especialmente se tivermos em atenção que mais indústrias no mar, mais potencial existe para acontecerem conflitos - conflitos entre indústrias, conflitos entre a exploração humana e a conservação marinha, e até conflitos entre nações

Alavancando a experiência acumulada de mais de uma década de recolha e análise de informação económica chave sobre as características e prioridades das indústrias do mar, a PwC realiza no dia 13 de julho (2018) um fórum de líderes sobre o futuro da Economia Azul.

O evento denominado ‘Bússola - PwC Arena Futuro Azul’, toma como ponto de partida o crescente reconhecimento da necessidade da humanidade se mover - nas palavras do Banco Mundial - no sentido do «uso sustentável dos recursos dos oceanos gerador de crescimento económico, melhoria das condições de vida e dos empregos, e fortalecimento da saúde dos ecossistemas oceânicos».

A liderança do Centro de Excelência da PwC sobre Economia Azul, baseada em Portugal, identificou três pilares que formam a base da ação deste projeto:

- informação quantitativa e inquéritos executados durante a última década através do projeto ‘LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar’;

- a compilação de previsões sobre a evolução futura das atividades do mar; e

- reuniões e visitas a locais em todo o mundo para perceber, in loco, junto dos líderes da Economia Azul, qual o rumo que estão a seguir.

Só uma visão integrada dos oceanos pode garantir que são usados de forma responsável, efetiva, e equilibrada, especialmente se tivermos em atenção que mais indústrias no mar, mais potencial existe para acontecerem conflitos - conflitos entre indústrias, conflitos entre a exploração humana e a conservação marinha, e até conflitos entre nações.

O relatório LEME examina os desafios e as oportunidades de se implementar uma visão integrada dos oceanos, as especificidades que necessitam ser abordadas e a magnitude do prémio de se conseguir concretizar esta visão. O relatório também inclui um resumo do ponto de situação de cada indústria marítima e de cada nação marítima.

Com a ‘Bússola - PwC Arena Futuro Azul’, o projeto PwC sobre o desenvolvimento sustentável dos oceanos passará para um novo patamar que permitirá a antevisão das tendências futuras da Economia Azul no futuro próximo. Com este projeto acreditamos que estamos a ajudar a «construir confiança na sociedade e a resolver problemas importantes», que é o propósito geral da PwC.

