Infarmed. Ministro da Saúde anuncia brevemente decisão sobre deslocalização para o Porto

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse hoje que o Governo terá condições para decidir sobre a mudança do Infarmed para o Porto "a curto prazo".

“Alguns aspetos estão a ser aprofundados” disse o ministro, referindo-se à análise da eventual deslocalização do Infarmed para o Porto , sublinhando que o Governo tem “condições para uma decisão a curto prazo”.

O ministro está a ser ouvido na comissão parlamentar da Saúde, e está a esclarecer todas as dúvidas e críticas que têm surgido ao longo dos tempos sobre este assunto.

A decisão do Governo terá em conta o relatório do grupo de trabalho, a estabilidade da atividade da entidade, bem como as condições de trabalho dos funcionários, indicou ainda Adalberto Campos Fernandes.