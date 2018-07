Todos os carros novos ficarão mais caros a partir de setembro

As alterações nos testes às emissões de gases vão fazer com que os preços dos automóveis aumentem. A mudança do NEDC, New European Driving Cycle, para o WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, trará, em média, um aumento de 3500 euros no preço de um carro novo.

Passemos a explicar: enquanto o NEDC era aplicado apenas nos países da União Europeia, o WLTP foi criado para abranger várias regiões do mundo. Ou seja, será mais fácil faezr comparações a nível mundial no que diz respeito aos valores de emissões de CO2 e de consumo de combustíveis.

O NEDC era um Sistema criado nos anos 80. Face aos desenvolvimentos tecnológicos que se verificaram nas últimas décadas, foi possível criar o WLTP, que, para além de abranger uma maior área geográfica, é também mais preciso no que diz respeito às medições de gases poluentes.

E por que razão isto faz com que os preços dos automóveis aumentem em Portugal? Tem tudo a ver com a forma como os impostos são aplicados: por cá, o ISV (Imposto Sobre Veículos) varia consoante as emissões de CO2. Ou seja, quanto maior forem, maior é o imposto e, logo, maior é preço a pagar.

E apesar de este imposto ser aplicado em Portugal consoante as regras em vigor, a verdade é que este aumento nos preços nada tem a ver com imposições do governo português: este novo sistema foi imposto não por Portugal, mas pela União Europeia.