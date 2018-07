Cristiano Ronaldo, antes de rumar a Turim, esteve de férias na Grécia num hotel de luxo com a sua família e, antes do final das férias, decidiu deixar uma gorjeta de vinte mil euros aos empregados que o serviram durante a sua estadia.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o internacional português, antes de sair do hotel, agradeceu o serviço a cada um e deixou um cheque para ser distribuído por todos os funcionários.