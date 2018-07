Atleta olímpico esfaqueado mortalmente por dois homens

Denis Ten, que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, foi assassinado, esta quinta-feira, na sequência de uma tentativa de assalto.

De acordo com a CNN, Denis, de 25 anos, foi esfaqueado em Almaty, no Cazaquistão, depois de dois homens tentarem roubar os espelhos do seu carro.

O jovem, que ainda foi transportado de urgência para o hospital, acabou por não resistir aos ferimentos.

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, já reagiu à morte do atleta: "O Denis Ten era um ótimo atleta e um grande embaixador do seu desporto. Uma personalidade forte e um homem encantador. Uma tragédia enorme perde-lo numa idade tão jovem".

Recorde-se que em 2014, em Sochi, Denis Ten ganhou uma medalha de bronze e tornou-se no primeiro medalhado em patinagem artística do Cazaquistão.