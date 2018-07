Japão regista temperaturas recorde

As autoridades japonesas têm aconselhado a população a não sair de casa e a usar o ar condicionado

Registou-se a temperatura mais alta no Japão, uma cidade a norte de Tóquio atingiu esta segunda-feira os 41,1ºC, numa altura em que o calor tem sido mortal no país e na Coreia do Sul.

Foi na cidade de Kumagaya, 65 quilómetros a noroeste de Tóquio, que se atingiu o recorde, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, citada pela Agência Lusa.

Recorde-se que há mais de uma semana que as altas temperaturas se têm feito sentir no Japão e, até ao momento, já morreram mais de 40 pessoas. Também na Coreia do Sul o calor fez 10 mortos.

