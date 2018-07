Identificada mais uma vítima do 11 de setembro de 2001

Foi identificada uma das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, trata-se de um homem de 26 anos que, graças a uma amostra de ADN, foi identificado 17 anos após a sua morte.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, o instituto de medicina legal de Nova Iorque (OCME) tem estado a trabalhar em 19.995 restos humanos que foram recuperados após o atentado, em 2001, e que ainda não foram associados às 2.753 pessoas que morreram nesse dia.

A vítima foi identificada como Scott Michael Johson, um analista financeiro do banco de investimento Jeefe, Bruyette e Woods.

Assim, o homem, que teria 26 anos na altura, torna-se na 1.642ª pessoa a ser formalmente identificada. Em 2017, apenas foi identificada uma única pessoa.

"Em 2001, assumimos o compromisso perante as famílias de fazer o necessário para identificar familiares, independentemente do tempo que isso pudesse levar (...) esta identificação é o resultado do investimento da nossa equipa nesta missão que vai continuar"", declarou a responsável do OCME, Barbara Sampson, num comunicado.

Recorde-se que a 11 de setembro de 2001, dois aviões, depois de desviados por membros da Al-Qaeda, colidiram com as torres gémeas do World Trade Center.