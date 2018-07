Brexit. Portugueses sabem hoje como podem continuar a viver no Reino Unido

Processo de candidatura à residência dos portugueses no reino Unido é discutido com o Ministro do Interior Britânico em Portugal

O Ministro do Interior britânico, Sajid Javid, reúne-se esta quinta-feira com o ministro da Administração Interna e o ministro dos Negócios Estrangeirospara ser discutido o sistema de candidatura de europeus e outras medidas pós-Brexit.

Na reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vão ser discutidos assuntos como a "futura parceria económica" depois do Brexit, que inclui a adesão do governo britânico a vários órgãos europeus.

Atualmente, cerca de 400.000 portugueses residem no Reino Unido. Com a saída do país da União Europeia, uma das medidas é o preenchimento de todos os cidadãos, de outros países europeus, de uma candidatura para o estatuto de residente. Esta deverá ser preenchida até 2021, através da Internet.

Isto acontece devido ao facto de, com o Brexit, os cidadãos europeus deixarem de ter o direito a circular livremente no Reino Unido.

"Estou confiante de que Portugal e todos os outros países da UE estão de acordo e estão plenamente conscientes de que precisamos de trabalhar juntos na luta contra o terror e a criminalidade grave", afirma o ministro britânico.

Esta vista vem apelar à aliança histórica das duas nações.