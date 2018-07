PAN reforça campanha antitaurina

No mês passado, o PAN trouxe à rua uma série de ‘outdoors’ com o mote “Tourada = tortura vergonhosa” e, agora, vão ‘sair’ à rua outros ‘outdoors’ antitaurinos, também sob a tutela do PAN.

Desta vez, o mote é o mesmo: “Tu pagas IVA. Os toureiros não”.

Os cartazes deste mês visam atacar a carga fiscal atribuída às atividades taurinas. O Pessoas, Animais e Natureza afirma que “o Estado deve apoiar as atividades de interesse coletivo ou sem finalidade lucrativa, em que os seus promotores prossigam objetivos de natureza humanitária, filantrópica, desportiva, cultural ou cívica, que representem princípios universais”.

O partido diz ainda que não aceita que “pessoas cuja prestação de serviços se baseia na violência e nos maus tratos a animais” sejam isentas de impostos.

Além disso, o PAN fala ainda numa “enorme desonestidade para com quem trabalha e paga escrupulosamente os seus impostos”.