Vaga de calor vai fazer sentir-se já na próxima semana

Região de Elvas, Évora e Mirandela vão ser as mais quentes do país

Se já se começava a queixar de que o calor não aparecia, então prepare-se, pois a partir da próxima semana as temperaturas vão ser muito altas.

A chegada de uma massa de ar quente e seco vai provocar uma subida gradual da temperatura em praticamente todo o país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as regiões de Elvas, Évora e Mirandela vão ser as mais quentes e vão atingir temperaturas superiores a 40ºC.

Além das temperaturas elevadas, também o índice de radiação ultravioleta vai registar um aumento significativo, algo que torna a exposição ao sol muito mais perigosa.