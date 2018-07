Maria Vieira: 'O aldrabão foi apanhado'

Atriz voltou a usar a sua página no Facebook para comentar o que se passa no país

O caso de Ricardo Robles continua a ser dos mais comentados nas redes sociais. E se há pessoa que não gosta de perder uma polémica, essa pessoa é Maria Vieira.

A viver no Brasil, a atriz fez questão que de mostrar que continua atenta ao que se passa em Portugal, manifestando a sua indignação face a este caso.

“Este fulano, vereador do BE na Câmara Municipal de Lisboa, um pseudo-comunista/caviar da pior espécie, um clone do Pablo Iglésias do Podemos de Espanha, fez aquilo que na generalidade os socialistas e comunistas são exímios a fazer, ou seja, mentiu, enganou, aldrabou, ‘engrupiu’ uma data de gente e pensou que se ia continuar a safar porque vive num país cujo povo é muito fácil de enganar!”, escreveu na sua página no Facebook.

“Mas desta vez, o aldrabão lixou-se, foi apanhado com a boca na botija e com ele arrastou toda aquela gente que vegeta no BE, fazendo de conta que se preocupa com os pobres enquanto vão levando vida de ricos! Entretanto, as coleguinhas dele - a filha do ladrão de bancos e a atriz que nunca o foi - já vieram à praça pública tentar meter água na fervura mas, como é óbvio, acabaram por se afundar ainda mais e assim sendo, eu espero que o povo português aprenda de uma vez por todas que esta gente socialista e comunista é quase sempre isto que se vê, são estes Robles que ‘roblam’, são estas Mortáguas que mentem sem vergonha, são estas Catarinas que aldrabam o próximo e que vivem de aparências como quem apregoa ‘faz ou que eu digo, não faças o que eu faço!’”, acrescenta Maria Vieira.

“Depois deste escândalo, eu acho que até o povo português vai finalmente entender o tipo de gente que esta ‘gente’ é, e consequentemente, as 234 pessoas que ainda pensavam votar no Bloco de Esquerda acabarão por mudar o seu voto e deixar este partido e esta gente desaparecer na névoa da mentira, da ignomínia e da falta de carácter que é subjacente à sua miserável existência! O Bloco de Esquerda morreu! Paz à sua alma!”, concluiu.