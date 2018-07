Não, não é mentira. O 'viagra dos Himalaias' é mais caro do que ouro

Conhecido como 'viagra dos Himalaias', o fungo Yarsagumba é apenas encontrado nesta região, numa altitude acima dos 3000 metros. Dizem alguns que este fungo, mais caro do que o ouro, ajuda a tratar a disfunção erétil.

Trata-se do fungo medicinal mais caro do mundo e, segundo a BBC, alguns acreditam que pode curar a impotência, asma e cancro. A colheita apenas é feita de maio a junho, movendo centenas de nepaleses para a procura deste afrodisíaco, arriscando as suas vidas devido às baixas temperaturas e avalanches, por exemplo.

Um quilo de Yarsagumba custa cerca de 100,000 dólares (cerca de 855,970 euros).

Nos meses de apanha, as aldeias junto aos Himalaias ficam desertas pois todos se dedicam a esta prática: o comércio deste produto contribuí em 56% para o rendimento anual das famíliasà BBC, este fungo torna-se cada vez mais escasso e tudo devido ao aquecimento global. “Com este dinheiro, consigo comprar as minhas próprias roupas”, diz uma jovem à BBC.

No entanto, o aquecimento global tem ameaçado o meio de sustento destas pessoas: “Costumávamos encontrar centenas de Yarsagumba, por dia. Agora encontramos dois, às vezes 20 e há dias em que vamos para casa de ‘mãos a abanar’”, dizem os aldeões à BBC.



Para saber mais sobre este fungo medicinal veja o vídeo da BBC aqui.