Sociedade

31 de julho 2018

Calor. Termómetros sobem acima dos 30º e colocam 13 distritos em alerta laranja

A partir de amanhã, quarta-feira, há treze distritos de Portugal continental que vão estar - até quinta-feira à tarde - em aviso laranja por causa do calor, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).