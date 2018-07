Além do calor, há poeiras a chegar do norte de África

A partir de amanhã as temperaturas vão subir e são esperados valores máximos acima dos normais para esta época, segundo o IPMA. No entanto, além do calor, vão chegar também poeiras provenientes do norte de África.

Em comunicado, o IPMA indica que, a partir de amanhã, quarta-feira, são esperadas também poeiras em suspensão, provenientes do norte de África, que devem afetar em especial a região sul do país e, portanto, o céu deverá apresentar um tom amarelado.

Recorde-se que, a partir de amanhã as temperaturas vão subir muito, havendo vários distritos do país a ultrapassar os 40 graus Celsius.