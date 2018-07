Americanos acreditam que Coreia do Norte continua a produzir mísseis

Citando responsáveis dos serviços de informação, o Washington Post escreveu que “evidências recentes, incluindo imagens de satélite nas últimas semanas, indicam que [os coreanos] estão a trabalhar em pelo menos um, talvez até dois [mísseis intercontinentais], em Sanumdong, perto de Pyongyang “.

O jornal americano diz ainda que “esta nova informação não sugere um aumento nas capacidades da Coreia do Norte, mas mostra que o desenvolvimento de armamento continua várias semanas depois do Presidente Trump ter escrito no Twitter que Pyongyang 'não é mais uma ameaça nuclear'”.

Recorde-se de que, a Coreia do Norte entregou, há quatro dias, os restos mortais de soldados norte-americanos.