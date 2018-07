Lili Caneças deixa conselho a Ricardo Robles | FOTO

O nome de Ricardo Robles tem aparecido em centenas de posts nos últimos dias. Todos falam sobre o caso que envolve o ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que se viu envolvido numa polémica relacionada com a especulação imobiliária. Até Lili Caneças decidiu deixar um conselho ao bloquista.

“Ricardo Robles, deixa Lisboa, vem para a baía de Cascais, gostamos de gente bonita e com bom aspeto, independentemente das suas convicções religiosas ou políticas, Cascais the best place to live”, escreveu a socialite na sua página no Instagram.

Recorde-se que Robles renunciou ontem ao mandato na Câmara de Lisboa. O autarca esteve sob pressão nos últimos dias desde que foi notícia a compra e reabilitação de um prédio em Alfama, comprado com a irmã.

Num curto comunicado, com data desta segunda-feira, Ricardo Robles justifica a sua decisão porque o caso se "revelou um problema político". O autarca comprou um imóvel à Segurança Social por 347 mil euros, acabou por gastar largos milhares de euros a reabilitá-lo, após uma notificação da Câmara de Lisboa, e por fim, o prédio esteve à venda numa imobiliária de luxo- a Christie´s, avaliado em 5,7 milhões de euros. Se fosse vendido, o autarca e a irmã teriam mais-valias de milhões de euros.

"Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade", concluiu ao autarca, depois de um fim de semana em que o próprio edifício, em Alfama, foi vandalizado.