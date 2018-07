Alerta. Temperaturas vão chegar aos 47º Celsius em algumas zonas do país

De acordo com o IPMA, esta subida de temperaturas deve-se a uma massa de ar quente e seco proveniente do Norte de África

Se achava que o verão não ia chegar prepara-se para os próximos dias. Depois de vários distritos ficarem sobre aviso vermelho já na próxima quinta-feira, devido às elevadas temperaturas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) algumas localidades vão mesmo ultrapassar os 45 graus no sábado.

As temperaturas mais altas vão registar-se no distrito de Évora. Segundo o IPMA, a capital de distrito e as vilas de Portel e Reguengos de Monsaraz vão chegar aos 47 graus. Em Vendas Novas, o termómetro vai marcar os 46 graus de máxima.

Também Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, Cuba, distrito de Beja, e Santarém vão chegar aos 46 graus.

Em Moura (Beja), Alvito (Beja) e Castelo Branco as temperaturas vão rondar os 45 graus.

Leiria e Beja vão marcar 44 graus.

O calor vai estar presente em todo o país. Em Braga e Setúbal as temperaturas vão chegar aos 41 graus, Coimbra aos 40 graus e Aveiro vai marcar 37 graus.

No Porto vão estar 34 graus de máxima, em Lisboa 42 graus e em Faro 32 graus.

De acordo com o IPMA, esta subida de temperaturas deve-se a uma massa de ar quente e seco proveniente do Norte de África que se fará sentir sobretudo na zona do Alentejo.