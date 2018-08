Nova temporada da Cinemateca começa com novo filme de Godard

‘O Livro de Imagem’, o filme mais recente de Jean-Luc Godard, vai abrir a nova temporada da Cinemateca Portuguesa, que começa no dia 1 de setembrodeste ano. Quanto às sessões regulares, estas vão ser retomadas no dia 3 de setembro.

É a primeira vez que o filme vai ser exibido em Portugal.

Com este novo filme Godard arrecadou, na última edição do Festival de Cannes onde estreou ‘ O Livro de Imagem’, o prémio Palma de Ouro. Na apresentação, o cineasta revelou que a obra oferece “uma reflexão sobre o cinema e o estado do mundo”, sob ameaça da guerra. A sessão de estreia será a única na Cinemateca.

Depois da grande estreia, as sessões são dedicadas a grandes nomes como Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Ermanno Olmi e Nelson Pereira dos Santos e Rita Hayworth.

Para a atriz Rita Hayworth, os filmes a ser exibidos até dia 14 de setembro são: “Gilda”, de Charles Vidor, “Paraíso Infernal”, de Howard Hawks, “Salomé”, de William Dieterle, “A Dama de Xangai”, de Orson Welles, e “Uma Loira com Açúcar”, de Raoul Walsh.

Relativamente a Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, a retrospetiva ‘Sicília’ vai de dia 3 até ao mês de outubro e trata-se de “uma das mais radicais [obras] do cinema moderno”.

É de destacar ainda as colaborações da Cinemateca com o Motelx – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa -, onde vão ser realizadas sessões na esplanada em torno de Frankenstein para celebrar os 200 anos do romance, e Queer Lisboa, que vai ter um ciclo de cinema em torno da temática da sida.