Ainda há histórias de amor verdadeiro. A de Giuseppe é a prova disso

Giuseppe Giordano, um italiano de 70 anos, vai todos os dias ver o pôr do sol a uma praia em Nápoles, Itália, acompanhado pela sua esposa, mas de uma forma diferente.

O gesto deste homem está a inspirar as redes sociais no país: a sua mulher faleceu e, desde essa altura que vai sempre acompanhado de uma fotografia da sua mulher até uma praia para ver o pôr do sol.

A história ficou conhecida de uma maneira completamente aleatória, depois do dono de uma pizzaria junto à praia onde este homem se desloca todos os dias, Giorgio Moffa, ter testemunhado o momento e ter publicado uma fotografia no Facebook.

“Há uns dias atrás eu não conhecia esta pessoa esplêndida. Só sei que ele viveu um grande amor…”, escreveu Giorgio nas redes sociais.

O dono da pizzaria tentou perceber mais sobre a história de amor deste casal e descobriu que a mulher de Giuseppe tinha morrido há sete anos. “Ele não consegue ver-se sem ela e carrega a moldura para todo o lado. Ele segura-a como se fosse a coisa mais preciosa”, explicou ao jornal “Metro”.